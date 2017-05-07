В столице за порядком проследят 16 тысяч правоохранителей

В столице нашего государства в массовых мероприятиях завтра – восьмого мая, хотят задействовать 3500 сотрудников полиции, а также девятого мая - примерно 12 с половиной тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.
Про это речь идет в сообщении украинской Нацполиции. В связи с Днем памяти восьмого мая, а также по причине примирения в государстве будет устроено 400 разных мероприятий. Участие же в них хотели бы принять 60 тысяч граждан. Правоохранители при этом уточнили и то, что именно девятого мая – в День победы над фашизмом устроят примерно 1200 мероприятий.
Как сообщал УРА-Информ, в столице уже были завершены необходимые приготовления к конкурсу Евровидение.