В столице за порядком проследят 16 тысяч правоохранителей

Про это речь идет в сообщении украинской Нацполиции. В связи с Днем памяти восьмого мая, а также по причине примирения в государстве будет устроено 400 разных мероприятий. Участие же в них хотели бы принять 60 тысяч граждан. Правоохранители при этом уточнили и то, что именно девятого мая – в День победы над фашизмом устроят примерно 1200 мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в столице уже были завершены необходимые приготовления к конкурсу Евровидение.