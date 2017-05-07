16:23 07.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100165404:mysnichenko

В столице за порядком проследят 16 тысяч правоохранителей

В столице нашего государства в массовых мероприятиях завтра – восьмого мая, хотят задействовать 3500 сотрудников полиции, а также девятого мая - примерно 12 с половиной тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. 

В столице за порядком проследят 16 тысяч правоохранителей

Про это речь идет в сообщении украинской Нацполиции. В связи с Днем памяти восьмого мая, а также по причине примирения в государстве будет устроено 400 разных мероприятий. Участие же в них хотели бы принять 60 тысяч граждан. Правоохранители при этом уточнили и то, что именно девятого мая – в День победы над фашизмом устроят примерно 1200 мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в столице уже были завершены необходимые приготовления к конкурсу Евровидение.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив