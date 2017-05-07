В столичном супермаркете посетитель стрелял в охранника

Когда же охранники увели посетителя в служебное помещение – покупатель внезапно начал стрелять. Выяснилось, что в магазине на площади Спортивная покупатель вдруг ранил охранника, открыв огонь.

Эти сведения распространили сегодня в пресс-службе полиции. В 15:30 сегодня было получено сообщение - про стрельбу в магазине в центре. На место отправились вскоре оперативные группы полиции. Оказалось, что покупатель взял бутылку некого напитка, а когда пришел к кассе, она внезапно разбилась. Охранники позвали его в свое помещение, но там покупатель начал стрелять.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса ночью была массовая драка.