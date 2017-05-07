09:25 07.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Лукьяновском СИЗО в Киеве произошел пожар - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве сегодня ночью на территории Лукьяновского следственного изолятора произошел пожар. 

В Лукьяновском СИЗО в Киеве произошел пожар - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-секретарь народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook.  

Как отмечается, 60 кв.м крыши для несовершеннолетних была охвачена пламенем улице Дегтяревской, 13.

В настоящее время информации о пострадавших пока не поступало.

По словам депутата, на месте остались пожарные для избежания повторного возгорания. При этом причины возникновения пожара будут установлены комиссией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из киевских общежитий произошел пожар.


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