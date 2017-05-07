В Киеве завершились последние приготовления к церемонии открытия Евровидения-2017 - ВИДЕО

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Как отмечается, красная дорожка расположена от улицы Грушевского до смотровой площадки над Днепром, возле Верховной Рады. Кроме того, ее длина составила 265 метров.

"Она проходит на площади Конституции. Она происходит возле Верховной Рады, возле Мариинского дворца, она происходит над Днепром", - заявил режиссер церемонии открытия Сергей Проскурня.

Однак до церемонии открытия, которая пройдет сегодня в конгрессно-выставочном центре "Парковый", дорожку покрыли защитной пленкой.

Добавим, что начало церемонии запланировано на 17:00. Сначала по красной дорожке пройдут участники конкурса, представители 42 стран в алфавитном порядке. При этом остей будут ожидать ведущие на трех локациях, в частности, в зоне прибытия, зоне общения с прессой, а также в фан-зоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киев прибыли уже более 600 участников и гостей Евровидения из 41-й страны.