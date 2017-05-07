12:51 07.05.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100165394:labazovych
В Киеве завершились последние приготовления к церемонии открытия Евровидения-2017 - ВИДЕО
В Киеве возле Мариинского дворца появилась красная дорожка, по которой сегодня пройдутся участники международного песенного конкурса Евровидения 2017.
Соответствующее видео можно посмотреть в YouTube.
Как отмечается, красная дорожка расположена от улицы Грушевского до смотровой площадки над Днепром, возле Верховной Рады. Кроме того, ее длина составила 265 метров.
"Она проходит на площади Конституции. Она происходит возле Верховной Рады, возле Мариинского дворца, она происходит над Днепром", - заявил режиссер церемонии открытия Сергей Проскурня.
Однак до церемонии открытия, которая пройдет сегодня в конгрессно-выставочном центре "Парковый", дорожку покрыли защитной пленкой.
Добавим, что начало церемонии запланировано на 17:00. Сначала по красной дорожке пройдут участники конкурса, представители 42 стран в алфавитном порядке. При этом остей будут ожидать ведущие на трех локациях, в частности, в зоне прибытия, зоне общения с прессой, а также в фан-зоне.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киев прибыли уже более 600 участников и гостей Евровидения из 41-й страны.
Уже через несколько дней в столице Украины состоится международный песенный конкурс Евровидение-2017. В связи с этим Европейский вещательный союз опубликовал в сети имена всех членов профессионального жюри этого мероприятия.
Министерство обороны Украины направило на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках в Донбассе, 8 млн грн. На следующей неделе военные части и подразделения должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семья.
13 июля открылся Одесский международный кинофестиваль. В этом году на него приехали актриса Оксана Акиньшина, британский режиссер Питер Гринуэй, художник и автор официального постера ОМКФ-2012 Александр Ройтбурд, творческая группа конкурсного фильма "Голливудский мусор" – актер Майкл Медсен и режиссер Фил Волькен, дочь Чарли Чаплина Джеральдин Чаплин, актриса Клаудиа Кардинале.