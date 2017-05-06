Завтра в Киеве частично перекроют движение

Сообщается, что с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Кроме того, движение транспортных средств и пешеходов ограничат в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного); на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги); на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного); на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского); на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского); на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

Ранее УРА-Информ сообщал, что волонтеры помогут гостя Евровидения ориентироваться в столице.