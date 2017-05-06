Порядок на Евровидении будут охранять 16 тыс правоохранителей

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщают, что в период проведения песенного конкурса Евровидение 2017 к охране общественного порядка привлекут 16 тысяч правоохранителей.
Кроме того, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой также сообщил, что все подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая.
Также Яровой подчеркнул, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации.
Ранее УРА-Информ сообщал, что во время проведения Евровидения 2017 в Киеве будет частично ограничено транспортное движение.