Небо над Киевом закроют на время проведения Евровидения

Об этом сообщил Сергей Проскурня в эфире одного из телеканалов.

По его словам, руководство Вооруженных воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров. При этом они запретили еще использовать квадрокоптеры и монгольфьеры.

Добавим, что официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве седьмого мая. В свою очередь Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Кроме того, в конкурсе примут участие 42 страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Евровидения-2017 появилась информация о том, что все билеты на финал мероприятия распродано.