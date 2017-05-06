03:25 06.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Небо над Киевом закроют на время проведения Евровидения

На время проведения музыкального конкурса "Евровидение-2017" воздушное пространство над Киевом и в радиусе 150 километров над столицей закроют для перелетов.

Небо над Киевом закроют на время проведения Евровидения

Об этом сообщил Сергей Проскурня в эфире одного из телеканалов.

По его словам, руководство Вооруженных воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров. При этом они запретили еще использовать квадрокоптеры и монгольфьеры.

Добавим, что официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве седьмого мая. В свою очередь Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Кроме того, в конкурсе примут участие 42 страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Евровидения-2017 появилась информация о том, что все билеты на финал мероприятия распродано.


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