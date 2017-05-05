В столице проведут мотопарад

В указанном мероприятии участие собираются принять представители байкерских клубов, которые известны в Украине. Такое сообщение распространили в кризисном медиа-центре. По данному сообщению, цель проведения данного парада, именуемого "Разнообразие свободы" – это показать всем участникам Евровидения. А также всем прибывшим в столицу, ценности народа Украины.

На указанным мероприятии намерены прибыть представители руководства города, представители спорта страны Евгений Галич, а также певица Руслана, В.Вирастюк и многие другие.

Как сообщал УРА-Информ, в город на Евровидение уже приехали делегации 41-ой страны.