22:31 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице проведут мотопарад

Шестого мая в городе Киеве должен быть проведен мотопарад под названием "Разнообразие сподоби".

В столице проведут мотопарад

В указанном мероприятии участие собираются принять представители байкерских клубов, которые известны в Украине. Такое сообщение распространили в кризисном медиа-центре. По данному сообщению, цель проведения данного парада, именуемого "Разнообразие свободы" – это показать всем участникам Евровидения. А также всем прибывшим в столицу, ценности народа Украины.

На указанным мероприятии намерены прибыть представители руководства города, представители спорта страны Евгений Галич, а также певица Руслана, В.Вирастюк и многие другие.

Как сообщал УРА-Информ, в город на Евровидение уже приехали делегации 41-ой страны.


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