В столице появилась станция метро "Шашлычная"

Так, станцию было решено расположить именно на красной ветке – прямо между станциями метро под названием "Днепр" и "Гидропарком". Эти сведения распространили в Twitter "столичного метро".

В сообщении уточняют, что шашлык оказался победителем и выражена благодарность пассажирам. И отдельный плюсик также будет добавлен за транслитерацию – специально для зарубежных гостей – подчеркнули также в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – пятого мая – мэр города Кличко оценил результат проведения ремонтных работ на станции города "Левобережная".