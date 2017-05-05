В столице на период Евровидения станут работать 180 бригад "скорых"

В ночное же время их количество сократят до 125 – рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник. Согласно его словам – в городе в процессе конкурса станут функционировать 184 бригады медиков. При этом с девяти вечера и до семи утра – 125 скорых.

Врач сейчас тренируются работать на авто типа В и типа С – по всем международным правилам. На авто имеются видеорегистраторы и навигаторы – чтобы врачи приехали к пациенту в самые короткие сроки.

Как сообщал УРА-Информ, уже стала известна сумма гонорара, который будет затем вручен ведущему конкурса Евровидение в этом году.