04:32 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на период Евровидения станут работать 180 бригад "скорых"

В рамках проведения Евровидения-2017 в столиц намерены трудиться 184 бригады скорой.

В столице на период Евровидения станут работать 180 бригад

В ночное же время их количество сократят до 125 – рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник. Согласно его словам – в городе в процессе конкурса станут функционировать 184 бригады медиков. При этом с девяти вечера и до семи утра – 125 скорых.

Врач сейчас тренируются работать на авто типа В и типа С – по всем международным правилам. На авто имеются видеорегистраторы и навигаторы – чтобы врачи приехали к пациенту в самые короткие сроки.

Как сообщал УРА-Информ, уже стала известна сумма гонорара, который будет затем вручен ведущему конкурса Евровидение в этом году. 


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