В одном из киевских кафе стреляли, есть пострадавшие

В сообщении говорится, что происшествие произошло в Соломенском районе столицы. На линию “102” обратился охранник кафе, который стал свидетелем стрельбы. На место выехала следственно-оперативная группа.

В результате допроса участников происшествия и очевидцев выяснилось, что во время застолья посетители кафе поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из участников начал стрелять. Ранение ноги получил иностранный гражданин. Он доставлен в медучреждение. Стрелявший с места происшествия скрылся. Его разыскивает полиция.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.

Ранее УРА-Информ сообщал, что боевики обстреляли больницу в зоне АТО.