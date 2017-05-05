16:46 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Режим работы остановки троллейбуса №12 будет изменен

Начиная с пятого мая по итогам немалого количества просьбы горожан будет изменен график функционирования остановки 12-го троллейбуса.

Режим работы остановки троллейбуса №12 будет изменен

Эти сведения сегодня распространили в пресс-службе "Киевпасстранса". Согласно этим сведениям – начиная с пятого мая после получения обращений горожан график работы остановки должны будут поменять. Остановка, как известно, находится на улице Саперно-Слободская – в сторону проспекта Науки.

Следование маршрута в направлении ж/д вокзала с остановкой По требованию будет изменено на Постоянную. При этом также известно, что по итогам закрытия передвижения транспорта на Грушевского в сторону Мазепы с шестого мая по седьмое мая в ходе открытия Евровидения поменяют маршруты номер 24, а также номер 55 и 62.

Как сообщал УРА-Информ, речной трамвайчик города для фанов Евровидения будет бесплатным.


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