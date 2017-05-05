Объекты Евровидения-2017 осмотрели взрывотехники

Такое сообщение поступило от МВД Украины. Согласно данным – подразделения взрывотехников, а также кинологи вместе устроили проверку выставочного центра столицы, а также территории, к нему прилегающей. Именно тут пройдут полуфиналы конкурса, а также финал.

Также там располагается нужное оборудование для видеотрансляции, а также все системы электропитания и прочее. Кроме того, постоянно пребывает в Борисполе взрывотехническая служба – ради обеспечения на указанном объекте безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, для фанов Евровидения организован бесплатный проезд в речном трамвае.