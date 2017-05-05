На Киевщине состав электричек пополнился 80 вагонами

На данный момент 22 поезда уже начали ходить составом из восьми вагонов, а также еще два поезда - по десять вагонов, и еще один поезд – из семи вагонов. Кроме того, еще девять поездов состоит из шести вагонов.

Эти сведения распространил департамент инфополитики предприятия "Украинская железная дорога". Так, в Укрзализныце решили обратить внимание на желания пассажиров и увеличить число вагонов в электричках – сказано в сообщении. А нарастить число вагонов получилось благодаря проведению в последнее время дополнительного ремонта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее столичная электричка поменяла график работы.