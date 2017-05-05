13:34 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Евровидение прибыли делегации 41 страны

Пресс-центр Государственной пограничной службы Украины сообщает, что на сегодняшний день в Киев прибыли уже более 600 участников и гостей Евровидения из 41-й страны.

На Евровидение прибыли делегации 41 страны

В сообщении говорится, что 97 рейсов с командами Евровидения-2017 были оформлены пограничниками.  Кроме того, через автомобильные пункты пропуска в Украину прибыло около 100 грузовых автомобилей с оборудованием для песенного конкурса.

С целью ускорения пропуска на границе увеличено количество пограничных нарядов и организована встреча групп и делегаций у трапов самолетов. Конкурсантов сопровождают отдельными коридорами и в приоритетном порядке осуществляют процедуры их оформления.

Ранее УРА-Информ сообщал, что названа сумма гонорара ведущего Евровидения 2017.


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