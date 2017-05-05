Кличко осмотрел станцию "Левобережная" после ремонта

Так, мэр столицы В. Кличко сегодня оценивал станцию "Левобережная" – по итогам завершения там ремонта. Мэр города провел инспектирование обустройства территорий, что около выставочного центра. Кличко по результатам отметил, что столица свои обязательства подготовки к "Евровидению-" стопроцентно выполнила.

Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. Кличко при этом также устроил оценку станции "Левобережная", ведь именно там были недавно отреставрированы вестибюли. К примеру, поменяли сигнализацию, было также организовано энергосберегающее освещение и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, к Евровидению в городе будет курсировать речной трамвай.