15:45 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко осмотрел станцию "Левобережная" после ремонта

Мэр Киева оценил сегодня качество обустройства территории около столичного МВЦ.

Кличко осмотрел станцию

Так, мэр столицы В. Кличко сегодня оценивал станцию "Левобережная" – по итогам завершения там ремонта. Мэр города провел инспектирование обустройства территорий, что около выставочного центра. Кличко по результатам отметил, что столица свои обязательства подготовки к "Евровидению-" стопроцентно выполнила.

Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. Кличко при этом также устроил оценку станции "Левобережная", ведь именно там были недавно отреставрированы вестибюли. К примеру, поменяли сигнализацию, было также организовано энергосберегающее освещение и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, к Евровидению в городе будет курсировать речной трамвай.


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