10:57 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевское метро изменит график работы на время Евровидения

Во время проведения международного песенного конкурса "Евровидения 2017" столичное метро будет работать на несколько часов дольше.
 

Киевское метро изменит график работы на время Евровидения

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Как отмечается, с целью обеспечения перевозки зрителей на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работу столичной подземки продлят.

В ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 мая метро закроется на час позже.

В ночь с 9 на 10 и с 11 на 12 мая - на два часа позже.

В ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 мая - на три часа позже.

Добавим, Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре на левом берегу Киева. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за Евровидения перенесут фестиваль воздушных шаров. 


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