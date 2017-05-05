Киевское метро изменит график работы на время Евровидения

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Как отмечается, с целью обеспечения перевозки зрителей на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работу столичной подземки продлят.

В ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 мая метро закроется на час позже.

В ночь с 9 на 10 и с 11 на 12 мая - на два часа позже.

В ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 мая - на три часа позже.

Добавим, Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре на левом берегу Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за Евровидения перенесут фестиваль воздушных шаров.