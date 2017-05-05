05:39 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за Евровидения перенесут фестиваль воздушных шаров

Недавно поступили сведения про запрет полетов над столицей.

Из-за Евровидения перенесут фестиваль воздушных шаров

Полеты будут запрещены на период, в который в городе пройдет конкурс Евровидение. Именно по данной причине планируемый ранее фестиваль воздушных шаров перенесут. Эти сведения распространили четвертого мая в оргкомитете данного фестиваля.

Так, вдруг поступили сведения про запрет полетов над городом – на период конкурса. Организаторы фестиваля собираются соблюдать предписания. Сведения же про новые планы проведения вскоре появятся в Facebook.

Как сообщал УРА-Информ, на время конкурса Евровидение в городе Киев намерены трудиться 180 бригад скорой. В ночное время меньше – 125 бригад.


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