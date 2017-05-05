15:20 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Для гостей Евровидения проезд в речном трамвае будет бесплатным

В столице пятого мая устроили пробный запуск "речного трамвайчика".

Для гостей Евровидения проезд в речном трамвае будет бесплатным

Данный вид транспорта был запущен специально на Евровидение между берегами столицы. Эти сведения пятого мая распространили в Мининфраструктуры Украины. Согласно этим данным – был проведен пробный пуск трамвайчика.

Он соединит Подол и место проведения Евровидения – станция будет около станции метро Левобережная. А стоимость билета в один конец будет составлять 50 гривен, в оба же конца – 80 гривен. Фанаты и аккредитованные граждане будут кататься бесплатно.

Как сообщал УРА-Информ, на конкурс Евровидение на данном этапе уже приехали делегации из 41-го государства. То есть – примерно 600 граждан.


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