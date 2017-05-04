Завтра на мосту Метро будет ограничено движение

В сообщении говорится, что данные ограничения будут введены в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва.

Так, на мосту Метро через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе по первой полосе движения.

Также в сообщении КК "Киевавтодор" приносит извинения водителям за временные неудобства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня – четвертого мая до девяти часов вечера должно быть перекрыто движение на улице Трублаини.