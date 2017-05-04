Завтра на мосту Метро будет ограничено движение

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook сообщает, что с 22:00 ч. 5 мая до 6:00 ч. 6 мая 2017 будет ограничено движение транспорта на мосту Метро в Киеве..
В сообщении говорится, что данные ограничения будут введены в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва.
Так, на мосту Метро через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе по первой полосе движения.
Также в сообщении КК "Киевавтодор" приносит извинения водителям за временные неудобства.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня – четвертого мая до девяти часов вечера должно быть перекрыто движение на улице Трублаини.