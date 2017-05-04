04:26 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице восстановлено движение троллейбуса №26

Движение маршрута столичных троллейбусов номер 26 уже на данный момент восстановлено. 

В столице восстановлено движение троллейбуса №26

Эти сведения распространили в пресс-службе столичного "Киевпасстранса". По имеющейся информации – начиная с четвертого мая нынешнего года передвижение троллейбуса номер 26 должно быть восстановлено. Движение будет осуществляться согласно обычной схеме – от улицы Свободы, по улице Порика, затем по проспекту Правды до Щербакивского и на станцию Нивки.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице по итогам обвала моста на Шулявке оказались изменены сразу несколько троллейбусных маршрутов. В частности, ранее поменяли маршруты номер 22 и 27, а также 30 и 42.


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