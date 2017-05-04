В столице обстреляли автобус с 15 пассажирами

Данное транспортное средство, вероятнее всего, было обстреляно из пневматического оружия. Такое сообщение сегодня распространили в пресс-службе столичной полиции. Водитель данного автобуса рассказал о том, что слышал хлопки. Мужчина остановился и проверил стекла и обнаружил повреждения.

В автобусе в момент обстрелов было 15 пассажиров. Люди в итоге не были травмированы. Полицейские уже выяснили, что это стреляли из пневматического оружия. На данном этапе осматривают место событий, идет опрос свидетелей, сбор доказательств.

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