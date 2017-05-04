06:36 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА поведали о мероприятиях на девятое мая

С целью чествования Дня памяти в нашей стране, а также годовщины со Дня Победы в столице пройдут ряд мероприятий.

В КГГА поведали о мероприятиях на девятое мая

Такая информация поступила от пресс-службы КГГА. Согласно сообщению – в колонном зале четвертого мая проведут встречу городского руководства и ветеранов. Для них устроят концерт, а также праздничный обед.

Пятого мая в Пуща-Водице намерны поздравлять ветеранов, а также участников АТО, что сейчас проходят лечение в госпитале ветеранов войны. Для них также проведут концерт и подарят проднаборы. Затем – девятого мая – торжественную церемонию устроят в Парке Славы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице уже продают фан-пакеты на концерты конкурса Евровидение.


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