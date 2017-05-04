11:24 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Трублаини перекроют движение

Сегодня – четвертого мая - до девяти часов вечера должно быть перекрыто движение на улице Трублаини.

На Трублаини перекроют движение

Движение в связи с ремонтом автодорог на улице Трублаини будет перекрыто вплоть до улицы Девятого мая. Эти данные сегодня – четвертого мая – распространили в пресс-службе КГГА.

Таким образом – движение должны будут перекрыть начиная от кольцевого перекрестка и до улицы Девятого мая. Представители столичной корпорации Киевавтодор попросили водителей транспорта лояльно отнестись к проводимым работам и временным ограничениям.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе ограничивали перемещение транспорта по мосту Метро. Это было сделано в марте по причине проведения на данном участке ремонтно-дорожных работ.


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