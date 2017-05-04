На Подоле проведут испытания теплосетей

Так, с третьего и четвертого мая горячая вода пропадет у части жителей Святошино, а также столичного Подола. Эти сведения распространили сегодня в ПАО "Киевэнерго". Согласно им – начиная с третьего мая и по 17-е теплосети будут испытывать в котельной Веркон.

Поэтому на указанное количество дней горячее водоснабжение пропадет для 24 жилых домов, 11 ведомств и святошинского детсада. Кроме того – с сегодняшнего дня и по 18-е мая пройдут испытания сетей от котельной Виноградарь. Горячая вода пропадет у 245 жилых зданий.

Как сообщал УРА-Информ, столичные коммунальщики к авариям теплосетей готовы.