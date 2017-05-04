13:37 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике начал работать Еврогородок

Сегодня – четвертого мая – свою деятельность начинает фан-зона EuroVillage.

На Крещатике начал работать Еврогородок

Данная фан-зона находится на столичной улице Крещатик. Эти сведения в рамках проведения пресс-конференции распространила глава Департамента культуры администрации города - Дина Попова.

Согласно ее словам – стартует работа так называемого EuroVillage в центре столицы. Указанный городок Евровидения, который открыт будет абсолютно для всех с семи утра и до самого вечера – отметила Попова. При этом известно, что на данном этапе уже в столицу приехали делегации из 39-ти государств - на конкурс Евровидение.

Как сообщал УРА-Информ, по словам мэра Кличко, столица к проведению Евровидения готова абсолютно.


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