На Крещатике начал работать Еврогородок

Данная фан-зона находится на столичной улице Крещатик. Эти сведения в рамках проведения пресс-конференции распространила глава Департамента культуры администрации города - Дина Попова.

Согласно ее словам – стартует работа так называемого EuroVillage в центре столицы. Указанный городок Евровидения, который открыт будет абсолютно для всех с семи утра и до самого вечера – отметила Попова. При этом известно, что на данном этапе уже в столицу приехали делегации из 39-ти государств - на конкурс Евровидение.

Как сообщал УРА-Информ, по словам мэра Кличко, столица к проведению Евровидения готова абсолютно.