Киев готов к проведению Евровидения, - Кличко

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, на проведение песенного конкурса столица выделила 200 миллионов гривен, не считая инвестиций в инфраструктуру города.

По мнению мэра, обязательства, которые город взял на себя - выполнены на все 100%. Кроме того, после завершения Евровидение - новые парки, скверы соотвественно останутся киевлянам.

Также Виталий Кличко подчеркнул, что завтра откроют станцию метро Левобережная.

"И мы будем рады услышать все комментарии. Все замечания, которые делали до этого, были учтены", – подчеркнул городской голова.

В свою очередь мэр Киева добавил, что одним из приоритетов является также помощь иностранцам ориентироваться в городе. Именно для этого столичные власти еще год назад начала проведения курсов английского языка Capital English для таможенников киевских аэропортов, патрульной полиции и службы 102.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Евровидения 2017 появилась информация о запуске продаж комплексных билетов на шоу.