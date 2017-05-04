Движение ограничат на перекрестке Богатырской и Луговой

Так, планируется ограничить движение на пересечении столичной ул. Богатырская, а также ул. Луговая. Период этих ограничений - с пятого мая и по 25 мая. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА.

Такким образом - в рамках ведения капремонта Луговой проведут работы по ремонтированию путепроводов на перекрестке Богатырской и столичной Луговой. В Киевавтодоре попросили водителей быть понимающими и потерпеть временное неудобство.

Как сообщал УРА-Информ, движение транспорта перекроют на улице Трублаини.