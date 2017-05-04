14:16 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение ограничат на перекрестке Богатырской и Луговой

По причине проведения ремонтных работ на путепроводах в столице должно быть ограничено передвижение транспорта.

Движение ограничат на перекрестке Богатырской и Луговой

Так, планируется ограничить движение на пересечении столичной ул. Богатырская, а также ул. Луговая. Период этих ограничений - с пятого мая и по 25 мая. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА.

Такким образом - в рамках ведения капремонта Луговой проведут работы по ремонтированию путепроводов на перекрестке Богатырской и столичной Луговой. В Киевавтодоре попросили водителей быть понимающими и потерпеть временное неудобство.

Как сообщал УРА-Информ, движение транспорта перекроют на улице Трублаини.


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