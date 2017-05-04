14:25 04.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100165275:labazovych

Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 499 гривен

Уже на следующий неделе состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017". По этому поводу Оргкомитет мероприятия приянял решение радикально снизить стоимость билетов на это шоу. 

Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 499 гривен

Об этом на своей странице в Facebook сообщил официальный дистрибьютор Concert.ua.

Сообщается, что первый полуфинал конкурса состоится девятого мая в 22:00. При этом билеты будут стоят всего 499 грн.

"Места в секторах, и фан-зона, а также Golden Circle! Все - по 499 грн. Другими словами, это скидка до -80% или до -2000 грн ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Евровидения 2017 появилась информация о запуске продаж комплексных билетов на шоу.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив