В столице парень украл водовоз

Такое сообщение распространили в пресс-службе столичной полиции. Так, водитель авто МАЗ видел ДТП на столичном бул. Л. Украинки. Мужчина для рассказа об этом полиции вышел из авто, и в этот момент в салон авто сел 23-летний парень, который на указанном авто и уехал.

При этом в Голосеевском районе авто заметили и задержали. Для выяснения вора привезли в управление полиции Печерска, а транспорт возвратили владельцу. Молодой мужчина свой поступок объяснил тем, что распивал недавно спиртное и захотел прокатить на машине брата.

Как сообщал УРА-Информ, в столице задержана банда угонщиков авто.