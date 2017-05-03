12:18 03.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице монумент Небесной сотне облили краской

В столице монумент в честь Небесной сотни недавно полили желтой краской.

В столице монумент Небесной сотне облили краской

Эти сведение содержатся в сообщении сообщества под названием "Типичный Киев", которое есть "ВКонтакте". Согласно этому сообщению – речь – про монумент, который ранее установили в микрорайоне города Корчеватое – в Киеве.

На опубликованном в сообществе фото памятник оказался облит краской, имеющей желтый цвет. Также известно о том, что ранее могила Л. Украинки, что на Байковом кладбище, оказалась повреждена.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был испачкан краской памятник князю Владимиру. Этот инцидент произошел в марте 2017-го года. Монумент полили краской красного цвета.


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