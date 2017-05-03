В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшие - ФОТО

В результате столкновения трех автомобилей под Воздухофлотским путепроводом в Киеве, два человека погибли на месте происшествия.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Так, в дорожно-транспортное происшествие попало три машины: Daewoo, Volkswagen и Renault. В связи с этим два пассажиры госпитализированы с ЗЧМТ из закрытами черепно-мозговыми травмами.
В настоящее время причины аварии пока не установлены. Тем не менее по предварительным данным, в происшествии виновен водитель Daewoo Lanos.
На месте инцидента работают медики и патрульные полицейские. Кроме того, ожидается приезд следственно-оперативной группы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно микроавтобус марки Opel внезапно съехал в кювет.