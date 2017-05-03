10:23 03.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшие - ФОТО

В результате столкновения трех автомобилей под Воздухофлотским путепроводом в Киеве, два человека погибли на месте происшествия.

В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Так, в дорожно-транспортное происшествие попало три машины: Daewoo, Volkswagen и Renault. В связи с этим два пассажиры госпитализированы с ЗЧМТ из закрытами черепно-мозговыми травмами.

В настоящее время причины аварии пока не установлены. Тем не менее по предварительным данным, в происшествии виновен водитель Daewoo  Lanos.

На месте инцидента работают медики и патрульные полицейские. Кроме того, ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно микроавтобус марки Opel внезапно съехал в кювет.


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