16:42 03.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограбили ювелирный магазин

Для выяснения суммы ущерба работники магазина намерены вскоре устроить ревизию.

В Киеве ограбили ювелирный магазин

Таким образом, сегодня – третьего мая - спикер полиции города Оксана Блищик подчеркнула, что злоумышленники на процесс ограбления магазина, где торгуют ювелирными изделиями на Оболони, потратили менее двух минут.

Известно, что нападавшие были вооружены и забрали многие дорогие вещи - отметила Блищик. Сообщается, что теперь полиция трудится над уточнением обстоятельств в ювелирном магазине. Уже открыли производство – согласно статье 187 украинского УК.

Как сообщал УРА-Информ, в Каменце-Подольском в марте был ограблен кредитный союз – вооруженной девушкой.


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