На месте свергнутого памятника Ленину будет розмарин и мята

Фонд "Изоляция" на своей странице в Facebook сообщает, что на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве откроют временную инсталляцию "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо. Пьедестал монумента украсят живыми растениями розмарина и мяты.
Сообщается, что идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целительным силам природы. Иса Каррильо предлагает таким образом нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента. Художница хочет, чтобы горожане использовали зеленую колонну как повод для поисков внутренней гармонии и медитаций.
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