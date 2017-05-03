14:35 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На месте свергнутого памятника Ленину будет розмарин и мята

Фонд "Изоляция" на своей странице в Facebook сообщает, что на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве откроют временную инсталляцию "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо. Пьедестал монумента украсят живыми растениями розмарина и мяты.

На месте свергнутого памятника Ленину будет розмарин и мята

Сообщается, что идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целительным силам природы. Иса Каррильо предлагает таким образом нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента. Художница хочет, чтобы горожане использовали зеленую колонну как повод для поисков внутренней гармонии и медитаций.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столицу прибыли более 200 участников Евровидения.


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