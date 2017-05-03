На месте свергнутого памятника Ленину будет розмарин и мята

Сообщается, что идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целительным силам природы. Иса Каррильо предлагает таким образом нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента. Художница хочет, чтобы горожане использовали зеленую колонну как повод для поисков внутренней гармонии и медитаций.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столицу прибыли более 200 участников Евровидения.