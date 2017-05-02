В столице заработали Русановские фонтаны

Согласно сведениям из КГГА – фонтаны станут функционировать начиная с мая и до сентября. Время работы их – с 11-ти утра и до 23-ех вечера. Санитарный день у них будет понедельник.

При этом время их работы во вторник, а также в среду и четверг – с семи до девяти утра, а также после обеда – с 14-ти до 23-ех вечера. Световое же шоу будет работать с 21-го вечера и до 23-ех вечера – в мае и августе. А в сентябре – начиная с 20:30 и до 23-ех. По пятницам данные фонтаны будут функционировать дольше на час – до 24-ех часов вечера.

Как сообщал УРА-Информ, фонтаны, расположенные на Майдане, должны отремонтировать до мая.