13:23 02.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На проспекте Победы произошло ДТП: пассажиру оторвало руку

По итогам аварии, которая произошла на просп. Победы, водитель такси умер на месте.

На проспекте Победы произошло ДТП: пассажиру оторвало руку

При этом его пассажир лишился одной своей руки. Эту информацию передает dtp.kiev.ua. Выяснилось, что пассажир такси, которое попало в ДТП, лишился руки. Человека, работающего музыкантом, доставили в реанимационное отделение.

Он постоянно просил пришить обратно его руку. Водитель же такси погиб на месте аварии. По словам пассажира – водитель пребывал в нетрезвом состоянии, однако все равно решили ехать. Таксист поздно заметил опору на дороге и вскоре влетел в отбойник. В итоге обломки авто разбросало сразу на три полосы.

Как сообщал УРА-Информ, ДТП ранее произошло на Закарпатье. В результате погибло трое.


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