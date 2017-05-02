На проспекте Победы произошло ДТП: пассажиру оторвало руку

При этом его пассажир лишился одной своей руки. Эту информацию передает dtp.kiev.ua. Выяснилось, что пассажир такси, которое попало в ДТП, лишился руки. Человека, работающего музыкантом, доставили в реанимационное отделение.

Он постоянно просил пришить обратно его руку. Водитель же такси погиб на месте аварии. По словам пассажира – водитель пребывал в нетрезвом состоянии, однако все равно решили ехать. Таксист поздно заметил опору на дороге и вскоре влетел в отбойник. В итоге обломки авто разбросало сразу на три полосы.

Как сообщал УРА-Информ, ДТП ранее произошло на Закарпатье. В результате погибло трое.