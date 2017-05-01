Обновленный велотрек в Киеве откроют 20 мая, - Кличко

Такое заявление содержится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как отмечается, Кличко вместе со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городских властей и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверили состояние ремонта на киевском велотрека.

По словам мэра, ремонтные работы по велосипедной дорожки идут полным ходом и за графиком.

Помимо этой задачи, еще идет благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территории велотрека. Кроме того, продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши.

"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного киевского велотрека. Как раз символически отметим начало велосезона", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек.