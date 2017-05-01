На Соломенке в квартире прогремел взрыв

Эти сведения сегодня передает отдел коммуникации столичной полиции. Согласно сообщению - взрыв прогремео примерно в час ночи. Вскоре правоохранителям поступило сообщение про данное событие.

На место были направлены наряды патрульных, а также выехала оперативная группа управлений полиции, взрывотехники и врачи. На месте пострадавший поведал о том, что он просто спал дома, и тут прогремел взрыв. Мужчине оказали помощь, но от госпитализации он отказался.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине прогремел взрыв – на территории сельсовета. Вскоре стало известно, что взорвались три гранаты.