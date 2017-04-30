В Киеве трамвай переехал женщину - ФОТО

Об трагическом событие сообщает КП "Киевпастранс".

Как отмечается, сегодня утром было временно заблокировано движение трамваев из-за травмирования пешехода. Так, женщина переходила трамвайные колеи в непредусмотренном для этого месте.

В связи с этим на место происшествия была направлена полиция, а также скорая медицинская помощь.

Тем временем пострадавшую доставили в больницу, однако медикам так не удалось спасти пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в соцсетях появилась информация о больших столичных пробках в районе Троещины. Скопление машин образовалось из-за того, что с рельсов сошел трамвай нового образца.