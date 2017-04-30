15:50 30.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100165114:labazovych

В Киеве трамвай переехал женщину - ФОТО

В Киеве на Харьковском шоссе возле остановки Ярослава Гашека под трамвай попала женщина. 

В Киеве трамвай переехал женщину - ФОТО

Об трагическом событие сообщает КП "Киевпастранс".

Как отмечается, сегодня утром было временно заблокировано движение трамваев из-за травмирования пешехода. Так, женщина переходила трамвайные колеи в непредусмотренном для этого месте.

В связи с этим на место происшествия была направлена полиция, а также скорая медицинская помощь.

Тем временем пострадавшую доставили в больницу, однако медикам так не удалось спасти пенсионерку. От полученных травм  пожилая женщина скончалась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в соцсетях появилась информация о больших столичных пробках в районе Троещины. Скопление машин образовалось из-за того, что с рельсов сошел трамвай нового образца.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив