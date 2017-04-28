В Киеве закроют на ремонт один из мостов через Днепр

Киевская городская государственная администрация намерена начать капитальный ремонт мостов после завершения строительства Подольско-Воскресенского моста.

Об этом в интервью журналистам в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко. По его словам, после строительства можно будет приступить к капитальному ремонту других мостов, которые давно уже в этом нуждаются.

Если сейчас мы поставим на ремонт любой из мостов, это парализует город, - пояснил он, добавив, что ожидаемый срок завершения работ по строительству автомобильной части Подольско-Воскресенского моста составит три года.

Напомним, для строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве необходимо 350 миллионов евро.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в понедельник вечером 27 февраля, обрушился отбойник на Шулявском мосту. К счастью никто из людей не пострадал, однако конструкция повредила машины.