В Киеве на проспекте Победы опять произошла авария

Тут столкнулись несколько легковушек. В одной из них находился бывший председатель Государственной пенитенциарной служба Украины Сергей Старенький.

Как сообщил на своей страничке в социальной сети сам пострадавший, он ехал по проспекту домой. Двигался не больше 60 километров в час, поскольку машина барахлила и не хотела ехать быстро.

Внезапно его обогнала Toyota, которая мчалась со скоростью в 110-120 километров в час и с разгона врезалась в отбойник. Затем она отлетает от него и ударилась в Citroлn, который шел перед машиной Старенького. Она также отскочила и врезалась в его машину.

Со слов пострадавшего, в разбитой Toyota были парень и девушка, лет 25-35. Они явно развлекались. Машина побилась сильно, но все, к счастью, остались живы, - подытожил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, машина в которой сидела народный депутат Украины Надежда Савченко попала ночью в аварию.