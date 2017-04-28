К Евровидению цены столичных отелей выросли на 30 процентов

Об этом сообщается со ссылкой на директора Управления туризма КГГА Антона Тараненко.

Отметим, что стоимость номеров, в среднем, выросла на 30 процентов. При этом цена размещения в пятизвездочных отелях практически не изменилась.

По словам Тараненко, после окончания этого мероприятия цена в гостиницах вновь станут прежними.

"Наибольшая активность среди иностранцев, которые приобрели билеты на конкурс, среди граждан Дании и скандинавских стран, в частности из Швеции и Норвегии. Также ожидается много туристов из Израиля", - подчеркнул директор Управления туризма КГГА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на подготовку 250 волонтеров, которые будут обслуживать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" будет выделено около 0,5 млн гривен.