К Евровидению цены столичных отелей выросли на 30 процентов

В связи с проведением международного песенного конкурса "Евровидения 2017" иностранные гости зарезервировали 85 процентов гостиничных мест.
Об этом сообщается со ссылкой на директора Управления туризма КГГА Антона Тараненко.
Отметим, что стоимость номеров, в среднем, выросла на 30 процентов. При этом цена размещения в пятизвездочных отелях практически не изменилась.
По словам Тараненко, после окончания этого мероприятия цена в гостиницах вновь станут прежними.
"Наибольшая активность среди иностранцев, которые приобрели билеты на конкурс, среди граждан Дании и скандинавских стран, в частности из Швеции и Норвегии. Также ожидается много туристов из Израиля", - подчеркнул директор Управления туризма КГГА.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на подготовку 250 волонтеров, которые будут обслуживать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" будет выделено около 0,5 млн гривен.