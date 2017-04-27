В Киеве произошло жестокое убийство: подъезд залит кровью - ФОТО

На Оболони в Киеве неизвестный мужчина зарезал женщину, после чего тащил ее труп с пятого этажа дома вниз по лестнице.
Как сообщает "Киев оперативный", действия мужчины, который на матрасе тянул вниз труп, видели дворник и соседи. Именно они вызвали правоохранителей и скорую помощь.
Отметим, что убийство произошло на улице Северной, 30 в подъезде.
Таким образом, на место преступление немедленно прибыл отряд полиции. Так, они нашли подозреваемого мужчину на лавочке возле двора и выяснили, что у женщины перерезано горло.
Согласно словам правоохранительных органов, убийца даже не собирался убегать, был трезв и ничего не говорил.
"Соседи утверждают, что никогда ранее не видели этого мужчину", — подчеркнули полицейские.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине мужчина зарубил пасынка. Так, мужчине сейчас грозит 15 лет тюрьмы.