В Киеве произошло жестокое убийство: подъезд залит кровью - ФОТО

Как сообщает "Киев оперативный", действия мужчины, который на матрасе тянул вниз труп, видели дворник и соседи. Именно они вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Отметим, что убийство произошло на улице Северной, 30 в подъезде.

Таким образом, на место преступление немедленно прибыл отряд полиции. Так, они нашли подозреваемого мужчину на лавочке возле двора и выяснили, что у женщины перерезано горло.

Согласно словам правоохранительных органов, убийца даже не собирался убегать, был трезв и ничего не говорил.

"Соседи утверждают, что никогда ранее не видели этого мужчину", — подчеркнули полицейские.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине мужчина зарубил пасынка. Так, мужчине сейчас грозит 15 лет тюрьмы.