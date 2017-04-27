В Киеве горела трансформаторная подстанция - ВИДЕО

На улице Ирпенской около восьми часов вечера загорелась трансформаторная подстанция. В результате возгорания 34 дома были обесточены.

Как сообщают очевидцы, спасатели приехали быстро, однако приступить к работе смогли только после отключения подстанции сотрудниками "Киевэнерго" и письменного разрешения на работы.

Поэтому огонь был ликвидирован только к десяти часов вечера. Вместе с тем жильцы ближайших домов рассказали, что возгорание началось из-за большой нагрузки на станцию - в этом районе большое количество домов и супермаркетов.

Ремонтные бригады обещают начать работы по восстановлению трансформаторной подстанции сегодня утро, но работа может затянуться из-за больших повреждений. При этом, большинству из отключенных домов подачу электроэнергии восстановили, однако без света все еще остаются четыре дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большая часть Авдеевки уже шестые сутки без света. По состоянию на семь часов утра среды, 26 апреля, в городе Авдеевка Донецкой области к электроснабжению подключено только 15% города. Каждые два часа потребителей поочередно переподключают к сети.