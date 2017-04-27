21:16 27.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Правый сектор" заблокировал роспись арки Дружбы народов - ФОТО

В Киеве в четверг, 27 апреля, группа неизвестных активистов заблокировали работы по росписи арки Дружбы народов.

При этом активисты назвали себя членами "Правого сектора" и "Свободы". Как сообщают очевидцы в социальных сетях сейчас возле сооружения находится полиция.

Подрядчик, который заклеивает арку цветными лентами, временно приостановил работы, заверив, что работы будут продолжены в пятницу. По словам рабочих, они ждут решение Киевской городской государственной администрации.

Спецтехника, которая была задействована для обновления арки, на данный момент покинула место работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве начали заклеивают пятью разными цветами арке Дружбы народов. Проект называется Arc of diversity, что в переводе с английского означает Арка разнообразия. Это временная инсталляция на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017. После "Евровидения" арку обещают вернуть в первоначальный вид.


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