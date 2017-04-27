5 мая планируется открытие вестибюля на станции метро Левобережная

В сообщении говорится, что продление сроков ремонта обосновано качественным завершением всех необходимых работ. Однако руководство метрополитена также отмечает, что ремонт был косметический. Поэтому торжественного открытия станции не будет.

Также в пресс-службе сообщили, что когда будут полностью выполнены работы, состоится комиссия, которая будет их принимать, и после подписания акта приема-передачи работ будут осуществляться расчеты за ремонт.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе отменили декоммунизацию ряда улиц.