Возле столичного метро Левобережная в среду ограничено движение

Тут будут проводиться работы по устройству тонкослойного покрытия Мультимак. Как сообщает пресс-служба Киеватодора, в связи с ремонтными работами начиная с девяти часов утра и до часу дня в направлении движения с Набережного шоссе на Броварской проспект на Каховских путепроводах будет ограничено движение транспорта.

Затем с часу дня и до шести часов вечера движение транспорта будет ограничено в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе. В связи с чем "Киевавтодор" призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная со среды, 26 апреля, на три дня на мосту Метро будет ограничено движение транспорта. Мост в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект буде перекрыт для движения транспорта на время ремонт бетонного покрытия. Ремонтные работы продлятся до 28 апреля.