В Киеве запустили пробный рейс речного транспорта

Это пока пробный рейс перевозок пассажиров. Как сообщает на своей страничке в Facebook директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель, речной трамвай будет отходить от причала номер 10 Речного вокзала. Его конечной остановкой станет Никольская Слободка.

Продолжительность путешествия около 50 минут, - рассказал чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Киева Виталий Кличко пообещал запустить семь речных трамваев уже в мае. Такой транспорт будет соединять Почтовую площади с "Международным выставочным центром", в котором будет проходить "Евровидение-2017".