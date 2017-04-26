В Киеве задержали чиновников Госпогранслужбы - ФОТО

Служащий попался на горячем во время получения взятки. Он требовал полмиллиона гривен за непрепятствование при выполнении договора на строительство объекта.

Как сообщается пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в феврале 2017 года должностные лица Госпогранслужбы выдвинули требование директору одного из частных обществ по передаче 530 тысяч гривен. Выплата взятки планировалась в два этапа.

Вначале чиновники получили 200 тысяч гривен, а когда пришел за остальными 330 тысячами его задержали "на горячем". Сейчас полиция устанавливает места нахождения других военнослужащих, причастных к преступлению.

Задержанному в ближайшее время сообщат о подозрении по признакам уголовного правонарушения. Полиция будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, отстранение их от должностей и наложение ареста на временно изъятое имущество.

По месту их работы и жительства проводятся обыски.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на взятке задержан директор одного из столичных ВУЗов. Профессор учебного заведения за вознаграждение в пять тысяч долларов обещал лицу должность научного корреспондента лаборатории, содействие в получении научной степени "магистр" и дальнейшее написание диссертации.