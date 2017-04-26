В результате конфликта, который возник на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями три человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, по предварительным данным двое мужчин стояли на остановке.

К ним подошли еще четверо. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин, которые стояли на остановке, достал травматическое оружие и начал стрелять.

В итоге троих с ранениями скорая помощь увезла в больницу.

Вместе с тем стрелок успел скрыться до приезда полиции, однако двоих участников конфликта правоохранители задержали и доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Открыто уголовное дело и выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 24 апреля, пьяный полицейский устроил стрельбу в одном из спальных районов города.