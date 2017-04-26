07:29 26.04.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100164867:Polishuk
В Киеве на Оболоне вновь стреляли, три человека получили ранения - ВИДЕО
В Киеве в ночь на среду, 26 апреля, неизвестный мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из травматического пистолета.
В результате конфликта, который возник на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями три человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, по предварительным данным двое мужчин стояли на остановке.
К ним подошли еще четверо. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин, которые стояли на остановке, достал травматическое оружие и начал стрелять.
В итоге троих с ранениями скорая помощь увезла в больницу.
Вместе с тем стрелок успел скрыться до приезда полиции, однако двоих участников конфликта правоохранители задержали и доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.
Открыто уголовное дело и выясняются все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 24 апреля, пьяный полицейский устроил стрельбу в одном из спальных районов города.
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